Bicincittà sfida la pioggia: oltre 50 sui pedali sotto le nuvole

GROSSETO – Cinquanta coraggiosi hanno sfidato le condizioni meteo sfavorevoli partecipando a Bicincittà. A Grosseto la pedalata ecologica targata Uisp ha condotto il gruppo di ciclisti prima al Maremà, dove la direzione del centro commerciale ha offerto un rinfresco, poi in Piazza Dante, infine di nuovo nella sede della Uisp, per buffet conclusivo e l’estrazione dei premi, tra i quali due biciclette.

“L’impegno da parte dell’associazione è sempre massimo – afferma il responsabile Olinto Fedi – ma per quest’anno viste le condizioni meteo e i problemi burocratici era importante in qualche modo andare avanti. Per Bicincittà resta la tappa di Follonica del 9 giugno, speriamo che le condizioni meteo migliori”. Sempre più bambini vanno in bici con la Uisp: “Abbiamo organizzato due pedalate in due giorni – ricorda Fedi – continueremo a portare avanti la nostra idea di mobilità sostenibile, è importante trasmetterlo soprattutto ai più giovani”.

Bicincittà ha concluso i tre giorni di Festa dello Sport. “I problemi non hanno fermato lo spirito dell’organizzazione – spiega il presidente Uisp, Sergio Perugini – e anche Bicincittà, nonostante le nuvole e la pioggia caduta copiosa nelle ore precedenti lo ha dimostrato. Abbiamo portato avanti le attività che potevamo svolgere, cercheremo il prima possibile di recuperare le altre”.