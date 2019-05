Battuti i Giovanissimi del Gavorrano, successo per il torneo dei Primi Calci

BAGNO DI GAVORRANO – Si allontana la salvezza dei Giovanissimi regionali del Gavorrano battuti pesantemente sul campo del Bellaria Cappuccini Pontedera. I ragazzi di Patrizio Marconi hanno subito un gol all’inizio, poi hanno giocato alla pari fino all’intervallo. Nella ripresa, però, i pisani hanno preso il largo fino al definitivo 4-0.

BELLARIA: Rocchi, Perretta I, Lotti, Barone, Biasci (Barsottini), Cerrai (Tafi), Giunti, Bettarini, Doni (Gatto), Nassi (Bracaloni), Brogi (Guezze). A disposizione: Menciassi, Perretta II, Perretta III. All. Malventi.

GAVORRANO: Boe (Ioele), Chelli, Cecchetti, Pagnini (Fratila), Cappellini, Giansoldati, Mancinelli (Felici), Dema (Frati), Antonini, Arena, Madonna. All. Marconi.

ARBITRO: Bandini.

MARCATORI: 4′ Nassi, 5′ st Doni, 13′ st Nassi, 27′ st Gatto.



I Giovanissimi provinciali sono stati invece battuti (3-1) sul campo dell’Aurora Pitigliano. Al tappeto, al Nicoletti di Follonica, anche gli Allievi regionali di Walter Trentini opposti al Bellaria Cappuccini.

L’Us Gavorrano ha preso parte a Malmantile (Firenze) alla festa regionale Esordienti 2007 tra le società vincitrici nella propria provincia. Sabato Gavorrano si è misurato con Portoferraio, Capostada B. e Pontremolese; domenica con Sporting Arno, Montecatini Murialdo e Galcianese.

E’ stato un grande onore per l’Us Gavorrano partecipare a questa competizione, i ragazzi guidati da Claudio Bartaletti, hanno trascorso 2 giorni insieme da vera squadra di calcio, uniti, in allegria; un grande gruppo. In campo si sono fatti rispettare: nella prima giornata hanno ottenuto due pareggio (0-0 e 1-1) e una sconfitta per 0-1. Risultati di misura che hanno evidenziato il valore delle squadre in campo. Domenica sono arrivati altri pareggi e una sconfitta. Con un po’ di fortuna in più avrebbero meritato almeno una vittoria. Nonostante gli Esordienti tutto rientrano a casa felici dell’esperienza fatta.



I Pulcini 2008 rossoblù, guidati dall’instancabile mister Andrea Lotti, hanno il 7° trofeo Franco Cioni di Salivoli, battendo in finale l’Atletico Piombino. Al via anche Salivoli e Costa Etrusca. I Pulcini 2009 di Thomas Rotelli hanno vinto a Pontedera la finale per il terzo posto (3-0 contro i locali) al 2° torneo Giovani Granatini. Il Gavorrano ha affrontato anche Olmoponte, Fornacette, Academy Livorno e Porta Lucca.

A Massa Marittima è andata in scena una manifestazione riservata ai Primi Calci 2010. Il Real Follonica A, dell’allenatore Francesco Conforini, ha sfidato Empoli Fc, DLF Civitavecchia, San Frediano Calcio, Salivoli, Venturina, Chiusdino e Giovanile Amiata.



Mister Francesco Confortini alla guida dei nostri bambini confrontandosi con tutte le partecipanti.

Il Real Follonica B dei Primi Calci 2010 ha chiuso al terzo posto il torneo Academy Livorno. Il team di Michele Presta ha duellato Foce e Colline Pisane e Castiglioncello.

Ha fatto centro, nonostante il maltempo, il 3° torneo #ilcalcioèdichiloama, riservato ai Primi Calci 2011, organizzato al Malservisi-Matteini, al quale hanno partecipato Gavorrano, Real Follonica, Marina Calcio, Marciano Robur, Invicta Grosseto, Pro Sorgenti Livorno, Giovanile Val di Cecina, Costa Etrusca. La manifestazione è stata interrotta nella mattinata per il maltempo intorno alle 11,30 e ripresa alle 14,30 dopo il pranzo, ma si è conclusa anzitempo per un altro improvviso temporale. Nonostante tutto, i bambini erano contentissimi, hanno ritirato ugualmente il loro premio meritato. Congratulazioni per l’organizzazione da diverse società partecipanti e dai genitori che erano sugli spalti grazie alla struttura dell’impianto di Bagno di Gavorrano, ideale per ospitare queste manifestazioni di festa, per tutto quello che può offrire lo splendido stadio, con un manto tenuto alla perfezione e spalti con tribuna coperta.