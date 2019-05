Altri due successi per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto fra coppa e campionato

GROSSETO – Due successi su tre per le altre squadre giovanili della Pallavolo Grosseto. Termina in bellezza con una meritatissima vittoria la Coppa Basso Tirreno categoria Under 17 della CDP Branca che per 3 set a 0 (25-09/25-19/25-15) si sbarazza della Pallavolo Orbetello. Come è accaduto per tutta la fase della Coppa le ragazze di mister Ilaria Colella pur trovandosi con una formazione molto ridotta causa numerosi infortuni e malattie si sono comportate da eroine usando sempre testa e cuore, grande spirito di sacrificio ed una grande compattezza di squadra, terminando così una favolosa stagione. A disposizione: Emma Fanciulli, Zhaida Forti, Noemi Magnani, Maya Spina, Jasmin Danaila, Federica Schiavo, Alice Manaschi e Anna Raulli.



Arriva la prima sconfitta per le piccole atlete Under 12 della Shine On in maglia nera a guida Natalini, contro le pari età del Piombino. Partita strana forse falsata dalla temperatura afosa e soffocante presente al Palazzetto di Piombino.

Le giovani biancorosse scendono in campo deconcetrate e poco convinte, appaiono subito sottotono e subiscono i primi due set (25-13; 25-15) giocando tirate e contratte e senza esprimere il solito bel gioco.

Nel terzo set mister Natalini cerca di riprendere il capo della partita, le maremmane reagiscono, dimostrando un gran carattere e un bel gioco pulito, aggiudicandosi, non senza fatica, il set per 24-25, lottando punto per punto.

Nella quarta ripresa le livornesi rialzano la testa lasciando poco spazio alle rivali che subiscono gli attacchi delle squadra di casa, finendo il set per 25-13.

Shine on convocate: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Diletta Domenichelli, Elisabetta Mazzi, Serena Perna, Laura Pinzuti, Sara Riitano, Alice Romanini, Chiara De Maria, Ester Ducchi, Caterina Frosolini. All. Maurizio Natalini, Dirig. Acc.. Sonia Biasiolo.



Al Palaiti infine, netto successo per 4-0 delle Under 12 della Shine On in maglia rossa e il Volley Massa-Riotorto.

Mister Cantini ha sempre spronato le sue giovanissime atlete ad essere precise e concentrate nei fondamentali, così è stato riuscendo sempre a recuperare lo svantaggio e a vincere dimostrando un bel carattere e determinazione. Nota di merito alle atlete Gaia Aurora d’Avanzo e Maddalena Esposito per la loro performance in battuta. La formazione grossetana: Anna Denei, Erica Picchianti, Chiara Rastrelli, Sofia Marconi, Gaia Aurora D’Avanzo, Aurora Savonarola, Maddalena Esposito, Alyssa Schiattarella, Lavinia Fantacci e Gaia Tizzi.