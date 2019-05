Teatro, la Piccola compagnia: «Di Giacinto, prima di parlare di noi dovrebbe parlare con noi»

FOLLONICA – «Ci fa piacere che anche il candidato Massimo Di Giacinto si sia accorto della nostra esistenza perché in questi anni non lo abbiamo mai visto partecipare a nessuna delle nostre iniziative. Per questo lo invitiamo, alla pari di tutti gli altri, a vedere ciò che siamo e per discutere di cultura. Prima di parlare di noi dovrebbe parlare con noi».

L’associazione di promozione sociale Piccola compagnia instabile risponde così alla nota della lista civica Massimo Di Giacinto sindaco. «La Piccola compagnia Instabile è un’associazione apolitica e apartitica, pertanto non accetta strumentalizzazioni da parte di nessuna forza politica. Niente abbiamo a che fare con l’articolo in questione e dal quale intendiamo prendere le distanze».

«Non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno e non lo faremo mai. La nostra associazione è sempre stata aperta al dialogo e al confronto ma non accettiamo di essere tirati in ballo proprio in un periodo di campagna elettorale. Se si vuole parlare di progetti riguardanti l’associazionismo culturale chiamateci pure, ma teneteci fuori da polemiche elettorali».