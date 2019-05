BIVIO RAVI – Giornata speciale oggi a Bivio Ravi dove in occasione della manifestazione “Un gol per la vita” sono stati inaugurati i nuovi giochi per bambini, il percorso fitness con la palestra all’aria aperta, il defibrillatore e il sistema di videosorveglianza.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi, l’assessore Daniele Tonini, il presidente della Pro Loco Bivio Ravi e Potassa Paolo Zani ei rappresentanti della Croce Rossa del territorio.

I nuovi giochi, la palestra all’aria aperta, il defibrillatore e le telecamere sono state donate dalla Pro Loco, dando, in questo modo, un contributo concreto alla riqualificazione del parco pubblico di Bivio Ravi, che è diventato negli anni un punto di riferimento per la comunità della piccola frazione di Gavorrano. Grazie all’impegno dei volontari della Pro loco infatti oltre al parco è stato possibile realizzare il campo da calcetto, la pista polivalente che insieme al centro sociale rappresentano l fulcro della vita della frazione.

Con il defibrillatore adesso anche Bivio Ravi, si estende la zona cardioprotetta del Comune di Gavorrano che vede impianti simili anche a Bagno, Caldana, Ravi e Giuncarico. Nell’ambito di questa iniziativa della Pro loco otto volontari dell’associazione sono stati formati per l’utilizzo del defibrillatore.