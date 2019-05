Il Gavorrano non si ferma, battuto il Seravezza in semifinale playoff

FORTE DEI MARMI – Prosegue al meglio l’avventura playoff per il Gavorrano che espugna il rettangolo di gioco del Seravezza per 3-1. Gara impegnativa sulla carta per i rossoblù, ben intenzionati a concedere il meno possibile agli avversari, superiori a loro nella graduatoria finale del girone E.

Dopo un primo tempo senza reti, marcature tutte nella ripresa. Prima rete maremmana di Cerretelli, cui segue la doppietta di Jukic, in gran forma. Ininfluente la rete dei padroni di casa, sorpresi dalla verve degli avversari.