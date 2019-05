Corri nella Maremma si chiude in grande, tutti i numeri e i premiati del 2018

GROSSETO – Il Corri nella Maremma 2018 si è ufficialmente concluso. Come da tradizione è stata la festa delle premiazioni a mettere il punto esclamativo sul circuito di podismo Uisp. Che nella scorsa edizione ha proposto 22 gare, con 210 chilometri e 3112 atleti che hanno terminato le varie tappe, ancora una volta in tutta la provincia di Grosseto (la media è di 115 partecipanti per ogni manifestazione). In aumento, ancora una volta, sia le prove disputate che gli iscritti, con 2488 uomini e 624 femmine, dei quali 964 da fuori provincia.

Quella delle premiazioni è stata una festa per i vincitori, per gli atleti migliori, ma soprattutto per i sempre presenti nel circuito. Come Luigi Spaggiari e Graziano Pepi, entrambi del Team Marathon Bike, gli unici ad aver preso parte a tutte le gare nel 2018, premiati dalla Uisp come “fedelissimi”. Per Spaggiari, 62 anni, è un record nel record, considerando che è riuscito nell’impresa di non mancare mai all’appello negli ultimi undici anni. “Per me correre significa manifestare questa grande passione e questo grande amore per l’atletica – spiega Spaggiari – Le emozioni che si provano vanno ben oltre la fatica”. “Mi piace molto anche correre per la maglia che indosso – prosegue – andare alle manifestazioni, promuovere sia la mia squadra che la Uisp. Ho partecipato a campionati regionali, italiani ed europei. Questo è uno sport che ci mette a confronto con noi stessi, una gara di atletica è come la vita, non si sa mai cosa ci aspetta dietro l’angolo. Ho corso con il raffreddore, con la febbre, con un problema a una gamba. Sono sempre riuscito però a capire dove potevo arrivare gestendo gli infortuni per strada”.

“Divertimento è gareggiare, non competere – aggiunge il compagno di squadra Graziano Pepi – Questo riconoscimento è particolarmente bello perché premia persone più semplici, siamo noi a incarnare meglio lo spirito del Corri nella Maremma e della Uisp. Quello del 2018 è stato il mio decimo circuito con la mia decima premiazione, vuol dire che ho fatto bene”. “Sono felice di aver fatto tutte le gare – aggiunge – se i colleghi e la famiglia mi aiuteranno ci riproverò quest’anno. Ho iniziato a correre per caso, ormai due lustri fa, quando cominci diventa quasi una mania, perché stai bene, ti diverti e conosci tante persone”.

A quota 21 si è fermato Marco Vinciarelli, che è passato dallo Svicat all’Atletica Castiglionese: “E’ andata davvero molto bene – racconta – fisicamente e mentalmente è stato un bel risultato. L’importante è essere presenti, è molto bello correre in tutta la provincia, amo particolarmente i posti che scopriamo. La Maremma è tutta bella ed esplorarla con il circuito la rende ancora più suggestivo”.

A premiare gli atleti il presidente della Uisp Sergio Perugini, il coordinatore dell’atletica, Paolo Vagaggini, e il segretario storico, Giosuè Russo, uno dei fondatori del circuito, coordinati da Riccardo Ciregia. “E’ bello vedere che nonostante il tempo che passa questa manifestazione continua a crescere – spiegano Russo e Vagaggini – la passione degli atleti e il grande impegno delle società ci dà lo stimolo per continuare a crescere”.

Nella classifica fedeltà con i tre atleti ricordati sono stati premiati anche Federico Martelli, Avis Piombino, Mirco Falconi, Team Marathon Bike, Antonio Barrasso, Reale Stato dei Presidi e Alfredo Giovannetti, Svicat, tutti con 20 gare. Tra i top runner Jacopo Boscarini, Atletica Costa d’Argento, Joachim Nshimirimana, Atletica Casone Noceto, e Marco Rotelli, Ymca, tra gli uomini; Antonella Ottobrino, Quarto Stormo, Emanuela Grewing, Ymca, e Angela Mazzoli, Atletica Costa d’Argento, tra le donne. Tra le società ancora una volta primo il Team Marathon Bike, seguito da Atletica Costa d’Argento, Quarto Stormo, menzione speciale per il Cbs Roma, quarto, poi l’Atletica Follonica quinta. Infine le dieci categorie del circuito con i primi tre che hanno ricevuto la loro targa: nella categoria A Jacopo Boscarini, Paolo Merlini e Jacopo Viola; nella B Alessandro Baldassarri, Riccardo Turi e Sergio Mori; nella C Francesco Sbordone, Alessio Bonadonna e Cristian Fois; nella D Alessandro Milone, Nicola Picciocchi e Paolo Giannini; nella E Loriano Landi, Aurelio De Maio e Giuseppe Maniscalchi; nella F Elvio Civilini, Oriano Chelini ed Enrico Bertarelli; nella G Renato Goretti, Ignazio Pecorino e Pompeo Schisano. Passando alle donne nella categoria I Marika Di Benedetto, poi Azzurra Frantellizzi e Dalila De Filippis; nella L Cristina Gamberi, Maria Merola e Antonella Ottobrino; nella M Angela Mazzoli, Silvana Benedetti e Angelica Monestiroli.