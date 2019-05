Bellaria asfaltato, quinto successo della Maregiglio Gea in coppa Toscana

PONTEDERA – Ancora un successo travolgente per la Maregiglio Gea Grosseto sul campo del Bellaria Cappuccini di Pontedera (98-35). I ragazzi di Pablo Crudeli hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva nella coppa Toscana Under 18 con una prestazione spumeggiante, che non ha lasciato scampo ai volenterosi padroni di casa. La Mareglio ha accumulato già nel primo quarto di gioco un vantaggio di venti punti e il divario è aumentato di minuto in minuto senza una reazione del Bellaria, che alla sirena finale ha avuto un ritardo di 63 punti.



Coach Crudeli ha approfittato dell’allenamento per far ruotare tutti i giocatori a referto, che hanno risposto con ottime giocate. Top scorer biancorosso il play Marco Baffetti con 25 punti, con tre tiri da tre punti. In doppia cifra anche Muntean, Bassi e Piccoli.



Maregiglio Gea-Bellaria Cappuccini 35-98

BELLARIA CAPPUCCINI: Lisci, Noni 5, Vagelli 2, Streluikov 13, Aleonzetti 8, Capone 3, Minuti, Abruzzese 3, Gori, D’Addio 1, Nigiotti, Consani. All. Sarcina.

MAREGIGLIO GEA: Tamberi 7, Baffetti 25, Pieri, Muntean 12, Burzi 8, Gruevski 5, Bassi 11, Scurti 6, Bocchi 6, Piccoli 14, Grilli 5. All. Pablo Crudeli.

ARBITRO: Testi.

PARZIALI: 8-28, 16-48; 24-76.