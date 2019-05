Serena Tucci presenta i candidati: «Cinigiano e Montecucco come Montalcino e Brunello»

CINIGIANO – Ambiente, agricoltura, turismo, e tanto altro ancora. Serena Tucci, ha presentato la Lista “Noi per Cinigiano” che la affiancherà nella corsa a sindaco. Tucci ha illustrato i punti salienti del programma. «Da quel turismo mai sfruttato e mai associato a prodotti del luogo, qui davanti abbiamo Montalcino – ha spiegato – che è associata al Brunello con un binomio conosciuto nel mondo, ma la stessa cosa non è mai accaduta in venti anni con il Montecucco e Cinigiano”.

Tucci ha invitato tutti a fare rete. “Se non ci mettiamo insieme – ha spiegato- come possiamo andare avanti?” E qui ha proposto anche una filiera corta “made in Cinigiano”. Ma ha parlato anche di ciclo dei rifiuti. “La raccolta differenziata è necessaria – ha detto – compresa la necessità di ridurre i rifiuti favorendo i negozi che vendono prodotti sfusi o le casette dell’acqua. Ma dobbiamo anche dare ai giovani la cultura del riciclo e pensare a distribuire compostiere per l’umido”.

Tra i presenti il senatore della Lega Manuel Vescovi, candidato della lista “Noi per Cinigiano” che ha parlato dei tre no che verranno detti da affiancare ai tre sì iniziali, ambiente, agricoltura e turismo. “No alla geotermia – ha affermato Vescovi – no agli inceneritori, non agli impianti a biogas”. Un no quello alla geotermia che era stato annunciato anche da Tucci. “Non è una questione ideologica – ha detto la candidata- ma se puntiamo sul paesaggio non possiamo puntare su questo tipo di fonte energetica che lo deturpa”. Serena Tucci ha poi parlato di artigianato, ma anche di amore per il territorio. “Tutto quello che qui facciamo – ha detto – deve riportare a questo amore, a questa passione per Cinigiano”. Sono poi intervenuti l’onorevole Elisabetta Ripani di Forza Italia, il sindaco di Abetone-Cutigliano e candidato alle Europee Diego Petrucci, i segretari provinciali della Lega Andrea Ulmi e di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi. “Come accaduto nelle ultime tornate elettorali, anche Cinigiano possa passare al centrodestra dopo decenni di governi di centrosinistra”.

Questi i candidati in lista con serena Tucci: Alice Bianchini, 27 anni, imprenditore agricolo; Riccardo Bramerini, 40 anni, militare della Guardia di Finanza; Gabriele Ferretti, 31 anni, operaio agricolo Cooperativa Colline Amiatine; Iacopo Franci, 30 anni, operaio agricolo in un’azienda di Montalcino; Sauro Massai, 42 anni, impiegato in un’azienda di Montalcino; Daniele Puggioni, 43 anni, allevatore; Lamberto Tognotti, 55 anni, commerciate; Manuel Vescovi, 48 anni, Senatore della Repubblica.