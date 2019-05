Scontro durante una partita di calcio: giovane portiere finisce in ospedale

ORBETELLO – Il giovane portiere della squadra Juniores Nuova Grosseto, 16 anni, è finito in ospedale per uno scontro in campo: è accaduto poco fa allo stadio Ottorino Vezzosi, il campo dell’Us Orbetello, la squadra di casa contro cui gli atleti grossetani stavano disputando una partita valida per il campionato provinciale.

Il ragazzo non avrebbe riportato lesioni gravi ma il personale del 118, intervenuto sul posto per i soccorsi, l’ha comunque traportato al San Giovanni di Dio di Orbetello per ulteriori accertamenti.