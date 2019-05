Sani: «Tucci non vive a Cinigiano per questo non sa nulla dei lavori del centro storico»

CINIGIANO – “Serena Tucci è una pendolare. Non vive a Cinigiano, porta i suoi figli nelle scuole di un altro Comune ed è legittimo che in questa fase di campagna elettorale durante la quale frequenta più assiduamente il paese scopra cose che non ha mai visto” afferma Romina Sani sindaco uscente e candidata alle elezioni. “Gli importanti lavori nel centro storico di Cinigiano per lei sono una novità, e, invece di informarsi, ha ‘sparato’ una bugia”.

“La vorrei aiutare a conoscere le attività in corso. Il cantiere di piazza Marconi a Cinigiano è affidato alla gestione di un’impresa e i lavori stanno procedendo secondo la tempistica prevista. Tutto regolare, nessuna sospensione in atto. In tutti i cantieri possono verificarsi delle pause temporanee, ma non è certo il nostro caso. Mi preme tranquillizzare i cittadini rispetto all’allarme creato dalla mal informata Tucci e diffuso a mezzo stampa. Ecco come stanno realmente le cose: dal 6 all’11 maggio la ditta ha comunicato al Comune che i lavori sarebbero proseguiti presso l’officina dove si sta realizzando la struttura di supporto del solaio che sarà messa in opera a partire da lunedì 13 maggio”.

“La pavimentazione di via del Chiassetto verrà realizzata contestualmente al resto della piazza, per cui l’attuale imbrecciatura è elemento di cantiere funzionale al mantenimento di ordine e decoro nonché alla fruizione degli spazi in sicurezza. Amministrazione e ufficio tecnico stanno presidiando i lavori costantemente. Questi i fatti. Dall’altra parte c’è la disinformazione di una pendolare della politica che non ha idee, non fa proposte e preferisce fare campagna elettorale ingarbugliandosi da sola sulle falsità”.

“Amministrare un Comune – prosegue Romina Sani – richiede prima di tutto l’onestà intellettuale di dire sempre la verità ai cittadini, aspetto fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia duraturo e proficuo. Serena Tucci oggi candidata sindaco, non è una neofita della politica amministrativa, o, almeno così dovrebbe essere. È stata ed è tutt’ora consigliere di minoranza e avrebbe tutti gli strumenti per poter accedere alle informazioni corrette, attraverso gli uffici competenti.

“Il suo è quantomeno un comportamento superficiale, leggero e poco professionale. Il Comune di Cinigiano, la informo, funziona e ha sede in piazza Capitan Bruchi con uffici tecnici che funzionano regolarmente aperti al pubblico. La Tucci invece di ricercare falsi scoop sarebbe utile a tutti se contribuisse al bene della collettività attraverso proposte concrete.”