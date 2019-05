Parte da Grosseto Un giro nel Giro per pedalare fra testimonial e ospiti d’eccezione

GROSSETO – Prenderà il via da Grosseto la pedalata amatoriale con i testimonial al Giro d’Italia edizione 102. Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna dal 2003, organizza in Toscana “un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora.

Sul percorso della terza tappa Vinci-Orbetello si pedalerà insieme ai fuoriclasse e storici testimonial Gianni Motta e Paolo Bettini.

Grazie all’organizzazione di David Mannini, Family Banker di Banca Mediolanum e dei suoi colleghi, il gruppo in Maglia Azzurra partirà lunedì 13 maggio alle ore 12.45 dal Family Banker Office di Banca Mediolanum in via Oberdan a Grosseto insieme ai testimonial, per arrivare tutti insieme al traguardo di Orbetello.

Anche questa edizione del Giro d’Italia sarà un’ulteriore occasione per raccogliere fondi indispensabili per sostenere il progetto benefico “Come a casa” progettato da Fondazione Mediolanum Onlus insieme alle associazioni A.B.C., CasAmica e Cilla, al fine di offrire accoglienza gratuita a 450 bambini gravemente malati e alle loro famiglie costrette ad allontanarsi da casa per alloggiare vicino alle strutture ospedaliere presso cui ricevono le cure necessarie.