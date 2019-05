L’Albinia cala il tris nel trofeo Città di Orbetello, Atletico Grosseto ko

ALBINIA: Scopetoni (20′ st Villani), Giudici (7′ st Barbini), Albertazzi (7′ st Ercolani), Arienti, Delle Piane, Calussi, Caprini (27′ st Strino), Antongini, Conti, Vettori (33′ st Sensi), Generosi (20′ st Leuti). A disposizione: Canzonetti. All. Domenichelli.

ATLETICO GROSSETO: J. Terribile, Cupani, Ciaromonte, Leoni, Vaselli, Guazzi (20′ st Serravalle), Cassani, Miranda, D. Terribile, Rossi, Solari. All. Lenzi.

ARBITRO: Biagioni.

RETI: 5′ Conti, 34′ Vettori, 22′ st Leuti, 36′ st D. Terribile.

NOTE: nessun ammonito, nessun espulso. Calci d’angolo 5-2. Recupero 0′ + 4′.

ORBETELLO – Nel primo torneo Città di Orbetello l’Albinia batte 3-1 l’Atletico Grosseto. L’Albinia è subito arrembante e al secondo tentativo trova il vantaggio con Conti, che, lanciato da Delle Piane, scavalca il portiere Jacopo Terribile con un pallonetto. Si deve aspettare il 15’ per vedere la prima incursione nell’area rossoblu conclusa con un tiro di Solari parato a terra da Scopetoni. La gara si anima, l’Atletico prende fiducia ma nel suo momento migliore un gran tiro da fuori area di Vettori significa il raddoppio per l’Albinia. Prima della fine del tempo arriva una nuova occasione per Vettori sventata da una bella parata di Jacopo Terribile. Secondo tempo che inizia con una clamorosa azione da goal per l’Atletico, Rossi buca la difesa e si trova a tu per tu con il portiere che esce alla disperata e salva respingendo con i piedi. L’Atletico argina per 20 minuti il possesso palla dell’Albinia che comunque mantiene il pallino del gioco. Al 22’ il neo entrato Leuti insacca dopo una serie di parate consecutive di Jacopo Terribile. Nel finale l’Atletico si procura un rigore per atterramento in area di Miranda. Dal dischetto trasforma Dante Terribile spiazzando il portiere (36′). Termina così senza altre variazioni.

La gara Manciano – Braccagni in programma domani 11 maggio è stata spostata lunedì 20 maggio sempre alle 21. Ecco il calendario corretto:

Mercoledì 8 maggio Argentario – Braccagni 1-0

Venerdì 10 maggio Albinia – Atletico Grosseto 3-1

Martedì 14 maggio Orbetello – Atletico Grosseto

Mercoledì 15 maggio Argentario – Manciano

Venerdì 17 maggio Orbetello – Albinia

Lunedì 20 maggio Manciano – Braccagni

Semifinali

Giovedì 23 maggio 1^ B – 2^ A

Venerdì 24 maggio 1^ A – 2^ B

Finale 1°- 2° posto

Venerdì 31 maggio