ORBETELLO – Il Giro d’Italia arriva a Orbetello e i commercianti hanno addobbato negozi e bar chiedendo anche ai collezionisti di mettere a disposizione i propri cimeli: è così che il bar la Buriana ha ottenuto una bicicletta Bianchi edizione limitata uguale a quella con cui Marco Pantani vinse il Giro d’Italia e la maglia rosa con il suo autografo.

La bicicletta è un rarissimo pezzo da collezione: la squadra corse della Bianchi ne ha realizzate solo 101, il numero che Pantani aveva sulla maglia quando nel 1998 si aggiudicò la più ambita manifestazione ciclistica nazionale, e la numero 76 è di proprietà di Franco Lunghi, che vende da una vita intera biciclette e motorini ed è un appassionato di ciclismo, nonché concessionario della Bianchi.

Insieme alla bicicletta è esposta anche una delle maglie rosa realizzate quando il pirata vinse il giro e autografate dall’atleta e una fotografia di Lunghi insieme al compianto campione italiano: «Ho incontrato Pantani in più occasioni – spiega Lunghi – ma l’immagine che mi è più cara è quella di noi due insieme quando Pantani passò a Orbetello per il Giro d’Italia e fu ospite del mio stand allestito per l’occasione».

«In negozio – conclude Lunghi – ho anche un poster autografato da Gino Bartali che venne a farmi visita un anno prima di morire»