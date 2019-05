FOLLONICA – Si è svolta oggi una delle tre prove previste per entrare a far parte del team di bagnini che svolgerà servizio sulle spiagge di Follonica come previsto dal Piano di sicurezza. In 90, aspiranti baywatch si sono presentati questa mattina nella piscina del Golfo del Sole per partecipare alla selezione organizzata dal Consorzio Balneari di Follonica in collaborazione con la Guardia Costiera che ha supervisionato le prove.

Quest’anno saranno 68 i bagnini che prenderanno servizio lungo tutta la costa del Comune di Follonica e saranno operativi sulle 31 torrette che saranno installate nella spiaggia della città del Golfo. Il piano di sicurezza 2019, che ha già ottenuto una prima valutazione da parte della Guardia Costiera, entrerà in vigore dal primo giugno e resterà operativo fino al 15 settembre.

Dalle 10 alle 19, tutti i giorni, le spiagge di Follonica saranno più sicure grazie alla presenza dei bagnini che proprio in questi giorni vengono selezionati sulle base di alcune prove tecniche e pratiche. In particolare le prove sono tre: la prova di voga in mare con il pattino, la prova in piscina con la simulazione di un intervento di salvataggio e la prova teorica con un test a cui saranno sottoposti i candidati.