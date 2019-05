I ragazzi e i loro bisogni: Bianciardi incontra gli under 30 e presenta “la decisione giovane”

CAPALBIO – “La Decisione Giovane”: il 15 maggio Settimio Bianciardi incontra i giovani di Capalbio: n appuntamento dedicato alle proposte e alle idee degli under 30, alle opportunità e alle idee per il territorio in vista delle elezioni

Un incontro speciale, dedicato ai giovani e alle loro opportunità per costruirsi un futuro a Capalbio. Questa l’idea di “La Decisione Giovane”, l’incontro organizzato dal candidato Sindaco Settimio Bianciardi e dalla lista “Adesso per Capalbio” per mercoledì 15 maggio. Dopo il discorso di rito del candidato Sindaco, gli under 30 avranno l’occasione di esporre le loro idee sulla qualità della vita, sulle prospettive per il lavoro e la famiglia, sulle attività sociali e di comunità presenti a Capalbio, e di fare delle domande specifiche a Bianciardi e ai candidati consiglieri comunali, che nel loro programma propongono, tra le tante proposte, anche un Piano Bimbi per dare spazi e nuove risorse educative ai più piccoli.

Appuntamento a Borgo Carige, al Bar Le Burle, per le ore 19 di mercoledì 15 maggio. A seguire, dalle ore 20:30, apericena e musica per tutti. “Adesso per Capalbio” incontrerà i cittadini anche lunedì 13 maggio ore 21 all’ARCI di Giardino, e martedì 14 maggio ore 21 alla Valle del Buttero per “L’Impresa Giusta”, l’incontro con imprenditori e professionisti del territorio.