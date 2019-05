I piccoli del Cp Grosseto salutano contro il Puma’s

GROSSETO – Ultima fatica stagionale per la formazione under 11 del Circolo Pattinatori Bora Bora che ospita domenica mattina alle 11, sulla pista di via Leoncavallo, il Puma’s Viareggio. I baby di Alessandro Saitta chiuderanno una prima stagione che è servita a fare esperienza e ad avere il primo approccio agonistico.

I piccoli biancorossi, allenati per l’occasione da Filippo La Spina, sono stati battuti nello scorso weekend sul campo per Sarzana per 13-6, ma non sono mancate le buone notizie. Tancredi Betti ha infatti messo a segno la prima doppietta della sua carriera, mentre lew altre quattro reti sono state firmate da Francesco Masetti, che ha segnato in questo campionato la maggior parte delle reti del Circolo Pattinatori.