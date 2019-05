Cambiare in comune incontra i cittadini: «In tanti per chiedere una buona amministrazione»

ROCCATEDERIGHI – A«ncora un’affollata assemblea ha accolto a Roccatederighi giovedì sera nei locali del centro civico il giro di presentazione del programma della lista “Cambiare in comune”» a farlo sapere il comitato elettorale della lista che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Gambassi.

«Dopo un’ampia relazione su come è nata la lista, sul metodo di gestione dell’ ente , gli sprechi ,sul problema della sicurezza, sul sistema scolastico locale, sulla assistenza sanitaria nei giorni festivi e molto altro. il portavoce della lista, Moreno Bellettini, il candidato a sindaco Mario Gambassi e i candidati consiglieri si sono intrattenuti con i cittadini per rispondere alle loro domande e proposte per una futura buona amministrazione».