Atletico Barbiere e Fc Labriola avanti tutta, Flamengo Futsal in finale di Europa League

GROSSETO – Si entra nel mese più caldo e coinvolgente per i campionati di Grosseto, ovvero la fase dei playoff che definiranno la regina della serie A e completeranno il quadro delle promosse/retrocesse nelle varie serie. In serie A le gare hanno ricalcato la classifica della stagione regolare, con Atletico Barbiere e Fc Labriola 1931 che guadagnano l’accesso alle semifinali scudetto. Le triplette di Santamaria e del rientrante Merkoqi permettono al team di Di Girolamo di avere la meglio 6 a 4 contro l’Aston Villa DentalCoop, mentre i ragazzi di Fallani piegano in un match scoppiettante (11-9 il finale) l’Fc Mambo di Cavero, a cui non bastano Marri e Galli: i poker di Ricci e Faziz fanno la differenza. In chiave salvezza, il Muppet si impone 9 a 3 contro lo Scarabeo Cs guadagnandosi la permanenza in categoria, mentre Benetello e compagni dovranno giocarsi lo spareggio con la perdente dei playoff di B. Pennacchini e Fabbri trascinano il team di Ribolla al guizzo vincente.

In serie B, invece, turno preliminare favorevole a Gori Ecofficina e Ottica Guerreschi. Siclari e Mauro confezionano il 7 a 5 ai danni del Montalcino di Pacenti, mentre Maccarucci e compagni si aggiudicano a tavolino la sfida con il Rispe Crew. In serie C quattro gare di preliminari, con il Riccapizza Cassarello che merita la copertina di settimana con il torrenziale 15 a 3 calato allo Scansano, con Botti, Garzonotti e Benini grandissimi protagonisti. Molto equilibrio nelle altre sfide, con l’Approdo che completa un importante clean sheet (4-0) contro l’Endurance Team, con la strada spianata dalla doppietta di Ticozzi, mentre Mosquera e Gjecaj (due gol a testa) permettono alle Agenzie per Viaggiare di elimniare 6 a 4 l’Angolo Pratiche, nonostante il poker di Lucchetti. Pareggio per 5 a 5 tra Good Vibes e Joga Bonito, un match equilibrato che premia il team di Alessandrini in virtù della miglior posizione di classifica in stagione regolare.

Tre le gare disputate per la coppa provinciale, con i due tabelloni che vanno così via via assottigliandosi. Per la coppa Professionisti, vittorie agevoli per Tpt Pavimenti e Crystal Palace, che si troveranno proprio di fronte nel prossimo turno. Massai e compagni piegano 9 a 2 un Industry Crew in serata storta, infilzato dai gol dello scatenato Canuzzi, che balza così in testa alla classifica cannonieri. Gli inglesi, invece, demoliscono 17 a 6 il Barbagianni Casinò Cafè con i copli di Briaschi, Marzocchi, Capitani e Novello. Per la coppa Dilettanti, invece, successo 11 a 7 per I Grifoni di Di Meo su La Scafarda (Riemma 3), con Rodriguez e Del Canto in grande spolvero.

In Europa League, gran colpo nella trasferta follonichese per il Flamengo Futsal che, vincendo 7 a 3 la gara contro il Piccolo Caffè, “vede” la finale della competizione. Ottima la gara del tema di Niccolaini sempre in controllo della gara e del gioco, con Barelli e Bender a costruire e finalizzare insieme a Bianchi e Di Sauro.

Con il Cave di Campiglia che rinvia il proprio incontro con il Galloway, l’Immobiliare Serena spreca una ghiotta chance di accorciare il gap nel campionato di Follonica: Forsali e compagni, infatti, vanno ko 4 a 8 contro un redivivo Bar Zio e Zia, trascinato dal poker di Piluso. Il Galloway disputa però un recupero, vincendo 12 a 2 con il Pub Galley grazie ai gol di Oliviero, Manghetti, Gorellie Voddo, mentre sale anche la Pizzeria Ballerini, trascinata da Toninelli e Simonelli: 6 a 4 contro la Riccapizza Cassarello (Galgani 3). Vittorie a tavolino per Lg Tende da Sole e Piccolo Caffè, contro, rispettivamente, Chattanooga e Pub Gallery.

Settimana cruciale per la definizione dell’ultimo atto per la serie A e serie B per la zona sud della provincia. In serie A non sono mancate le sorprese con la finale che sarà tra Delfini 74 e Supereroi, che avevano chiuso al secondo posto i propri raggruppamenti in stagione regolare. Eliminate così le due teste di serie Amici di Marley e Robur Gladio. I Delfini 74 si sono aggrappati alle gesta di Pierluigi Conti e di Santini per vincere sia l’andata (7-5) che il ritorno (6-5) contro gli Amici di Marley: due gare come si evince dal punteggio equilibrate ma che hanno premiato Morettoni e compagni. Stessa sorte per i Supereroi che ipotecano il passaggio del turno all’andata (12-6) contro la Robur Gladio e poi vincono 8 a 7 anche il ritorno a Manciano: tutto nel segno dei “fab four” Francesco Conti, Alessio Conti, Rusu e Ulanio. In serie B, invece, sarà il derby Ugo’s Pub Team-Spaccatazzine a decretare la vincitrice: le doppiette di Filiè e Vinicoli spingono gli Spaccatazzine al 5 a 4 sul Futsal Orbetello, mentre è Davide Sabatini l’eroe dei suoi nel 5 a 3 contro il Birrareal che spezza l’equilibrio della gara di andata. Per la Coppa Dilettanti, vittoria agevole per l’Edilcasa sul Gingillacchero, matato 12 a 1 dai gol di Prodan e Guraliuc: sarà testa a testa con il Cs La Rosa per il primato nel girone B.

Il Nomadelfia Sport si prende la rivincita della finale del campionato su Il Braciere (4-2) il risultato finale e sarà l’antagonista del Ps Car Center nella finale di Coppa calcio a 7. Esito ribaltato rispetto a dieci giorni fa, grazie alla doppietta del rientrante Salerno che spiana la strada verso la qualificazione.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva inizia a muoversi tutta la macchina dei tornei, che regaleranno tanto divertimento e agonismo nei mesi più caldi.

Il primo a partire sarà il Torneo Wheelchair di Porto Ercole, giunto alla seconda edizione. L’inizio è fissato per il 15 maggio in collaborazione con l’Asd Wheelchair Maremma presso gli impianti di Piazza del Mercato a Porto Ercole. Per info e iscrizioni contattare Fabio 3313654809 e Andrea 3286119299.

Seguirà poi la quinta edizione del torneo Enzo Bastoni presso gli impianti del Circolo Tennis di Orbetello. Le iscrizioni termineranno il 28 maggio, per tutte le info contattare Luca 3807283914 e Stefano 3473346672.

Anche l’Arci Gavorrano darà il via al torneo di minicalcio Pista dei Pini / II Memorial Fratelli Bondani con il torneo che inizierà il 3 giugno. Per tutte le info contattare Massimo 3458557872.