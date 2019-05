Titoli regionali e tante medaglie per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno

GROSSETO – Chiusura in bellezza dei campionati regionali per le giovani ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno dopo un anno agonistico lungo, intenso e impegnativo ma che ha regalato tante soddisfazioni ad atleti, tecnici e famiglie. Ciliegina sulla torta per le grossetane la finale regionale a Montevarchi del Campionato Uisp categorie alte, ovvero i livelli di maggior difficoltà tecnica del programma Uisp, valida come qualificazione per le finali nazionali.

Nella 4° categoria junior, Naike Venturi al debutto nel campionato Uisp, nonostante ancora un po’ di insicurezza, ha conquistato il titolo regionale. Ha inoltre ottenuto 4 medaglie di specialità: oro al corpo libero, alla trave e al volteggio e medaglia d’argento alle parallele asimmetriche. Nella 4° categoria senior 5° posto per Alessia Marcelli, seguita dalla compagna di squadra Martina Pecci e medaglia d’argento per Alessia e bronzo per Martina nella specialità del volteggio.

Nella 5° categoria senior, Margherita Vanelli con un’ottima gara a tutti gli attrezzi ha conquistato il 2° posto regionale nella classifica assoluta e ben 4 medaglie di specialità: argento al corpo libero e alla trave e bronzo al volteggio e alle parallele asimmetriche.

Nella 6° categoria D Eleonora Rossi ha conquistato per ben 3 volte il 1° gradino del podio: oro alla trave, al corpo libero e al volteggio mentre Azzurra Terminali, al rientro da vari infortuni e problemi fisici, nella 6° categoria specialità ha ottenuto il 2° gradino del podio al corpo libero e il 3° alla trave.

Anche quest’anno le atlete, allenate da Claudia Salvadore, hanno dimostrato il loro valore a livello regionale, distinguendosi nelle varie competizioni sia Uisp che federali nonostante l’alto livello generale delle avversarie, a dimostrazione dell’ ttimo lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Terminate le qualificazioni regionali si rincomincia a lavorare perché a giugno le ginnaste della Polisportiva saranno nuovamente in pedana per i Campionati nazionali Uisp, che quest’anno si svolgeranno a Montelupo Fiorentino e per le finali nazionali silver di federazione.