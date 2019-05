Tira una bottiglia in faccia ai Carabinieri e cerca di ingoiare la droga. Due arresti

GROSSETO – Si aggiravano con fare sospetto nel cortile di un palazzo. I Carabinieri si sono avvicinati per capire cosa stavano facendo e hanno intimato l’alt per identificarli. I due, per tutta risposta, hanno lanciato contro i militari una bottiglia piena d’acqua, colpendo uno dei carabinieri sul volto. Poi hanno tentato la fuga.

I due sono stati bloccati e perquisiti dagli uomini del maggiore Alessio Gallucci. Addosso avevano 29 dosi di eroina e 235 euro. Uno dei soggetti ha tentato di ingerire lo stupefacente, bloccato dai militari. Non riuscendovi grazie all’immediato intervento dei militari.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre mille euro. I due, tunisini, irregolari, e gravati da precedenti penali e di polizia, sono stati portati in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.