Servizio civile: Coeso cerca giovani per tre diversi progetti. Ecco come fare domanda

GROSSETO – Dieci giovani, tra i 18 e i 29 anni, potranno vivere l’esperienza del servizio civile con la Società della Salute grossetana.

Sono tre, infatti, i progetti finanziati: “Accoglienza, segretariato e accompagnamento”, che prevede attività di orientamento e informazioni ai cittadini, “Social desk”, che coinvolgerà in ragazzi in attività di segreteria e digitalizzazione, e “Oltre il disagio”, che darà loro l’opportunità di confrontarsi con le tecniche di animazione e gestione del tempo per persone anziane e disabili.

I volontari saranno in servizio per 12 mesi e riceveranno un rimborso di 433,80 euro mensili.

Le informazioni dettagliate sui percorsi e le modalità di presentazione della domanda possono essere consultate sul sito www.coesoareagr.it nella sezione “Servizio civile”.