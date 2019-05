GROSSETO – Sei Maremma se dici: “prima metti il cane alla salita e poi…”. È un po’ come quando uno lancia il sasso e poi toglie la mano… Non è il sistema di fare! Perché creare determinate condizioni e poi non andare fino in fondo non è da persone serie.

In Maremma c’è una espressione che si può usare di fronte a chi assume questo tipo di condotta: “Prima metti il cane alla salita e poi…”. Come dire: prima crei le condizioni per fare in un certo modo e poi ci ripensi, torni indietro, molli e lasci il cerino in mano agli altri. Perché si usi questa espressione non saprei dire, fatto sta che si dice!