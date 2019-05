Più strumenti per la differenziata, arrivano altri 60 bidoni per i centri storici

MANCIANO – Da lunedì 13 maggio saranno messi a disposizione dei cittadini ulteriori contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone e multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica, vetro e tetrapak) nei centri storici di Manciano e Montemerano.

Saranno implementate le postazioni già esistenti nei centri storici con l’aggiunta di 30 bidoni per multimateriale e 30 per la carta, che si aggiungono a quelli già presenti per l’indifferenziata e per l’organico.

“Con la collaborazione di Sei Toscana, il Comune di Manciano – spiega l’assessore all’ambiente Daniela Vignali – persegue l’obiettivo, condiviso con il gestore nell’incontro dello scorso 29 aprile, di mantenere in essere tutti i bidoni dell’indifferenziato e successivamente di ottimizzare le postazioni create, con prioritario fine di aumentare la raccolta differenziata e ridurre la raccolta dell’indifferenziato. Il nostro scopo infatti è quello di aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata nel territorio”.

Sabato 18 maggio dalle 9 al mercato di Manciano, insieme agli amministratori e ai tecnici di Sei Toscana e all’associazione Genitori Ursula, l’amministrazione comunale distribuirà ai cittadini materiale informativo sulla raccolta dei rifiuti in centro storico. E nel pomeriggio la campagna di informazione proseguirà a Saturnia durante il festival Cheese Saturnia.