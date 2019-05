Passa il Giro, modifiche anche nei servizi sanitari e nei rifiuti: ecco cosa cambia in provincia

GROSSETO – Come noto toccheranno anche la provincia di Grosseto la terza e la quarta tappa del Giro d’Italia 2019, in programma lunedì 13 e martedì 14 maggio.

Per quanto riguarda le variazioni alla circolazioni previste per Grosseto, le strade che costituiscono il percorso saranno chiuse al transito lunedì 13 maggio, dalle 13 alle 17, per consentire lo svolgimento del Giro in sicurezza. Tali modifiche interesseranno anche alcune zone intorno alla sede Asl di Villa Pizzetti. In quel periodo di tempo non sarà pertanto possibile a utenti e dipendenti raggiungere tale sede, né da quella zona recarsi nella parte della città ad est del percorso.

La tappa Grossetana seguirà il seguente giro: Aurelia nord, viale Uranio, Castiglionese, via Sauro, via Giulio Cesare, via Giotto, viale della Repubblica, via De Nicola, via Canova, via Caravaggio, sottopasso ferroviario di piazza Risorgimento, Aurelia sud direzione Roma fino a Orbetello. Su questo tragitto sarà attivo il divieto di sosta con rimozione dalle ore 9 alle ore 17.

Per l’occasione, visto il temporaneo blocco del traffico l’azienda informa che le sedute della commissione per invalidità, le prestazioni di riabilitazione e fisioterapia, le visite del dipartimento di salute mentale in programma lunedì pomeriggio a Villa Pizzetti sono state rimandate e i pazienti avvisati. Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare le strutture interessate. Le attività saranno comunque garantite per tutta la mattina.

La quarta tappa, martedì 14 maggio, partirà invece da Orbetello e passerà da Manciano e Pitigliano: anche qui sono previste alcune modifiche alle attività sanitarie per la chiusura delle strade nella mattina di martedì.

Al distretto di Manciano e all’ospedale di Pitigliano il servizio prelievi ambulatoriali della Asl sarà sospeso per l’impossibilità del servizio di trasporto di sangue dei pazienti e dei donatori di percorrere la strada per raggiungere il laboratorio analisi dell’ospedale Misericordia che sarà interdetta al traffico dalle 9 alle 13. L’Azienda ha già avvisato i pazienti che dovevano eseguire il prelievo o donare il sangue quel giorno, circa le criticità causate dalle variazioni della viabilità in occasione del Giro.

RIFIUTI

in alcuni Comuni della provincia di Grosseto saranno momentaneamente rimossi e spostati alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani ubicati lungo il percorso di gara. Tutte le modifiche sono state concordate dal Gestore e dalle Amministrazioni comunali interessate, su disposizione della questura, per garantire la massima sicurezza di atleti e pubblico e per ridurre al massimo il disagio all’utenza. I cassonetti saranno nuovamente riposizionati sul territorio al termine del passaggio della Carovana rosa. I Comuni interessati dalle modifiche sono: Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Montieri, Orbetello, Pitigliano e Roccastrada.