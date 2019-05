Open day sui nuovi corsi di Assoservizi per insegnare ai giovani a creare un’impresa

GROSSETO – Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, insegna agli under 30 a creare un’impresa. È la nuova iniziativa “Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo” che prevede corsi a giugno e luglio, gratuiti in quanto finanziati dalle risorse del Fondo sociale europeo che rientrano nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Le iscrizioni sono aperte e avranno termine martedì 28 maggio, giorno nel quale a partire dalle ore 10 sarà organizzato un Open day nella sede grossetana di Assoservizi, in via Monterosa 196, dedicato alla presentazione dei corsi e a un’eventuale prima selezione dei partecipanti. Il percorso prevede quattro corsi: Business plan, Economia e Organizzazione aziendale (30 ore); Inglese tecnico (26 ore); Strumenti di marketing (28 ore); Risorse finanziarie e diritto d’impresa (20 ore). «Le attività – spiegano da Assoservizi – sono finalizzate a definire percorsi individualizzati di rafforzamento delle soft skills e delle competenze tecnico-gestionali per rendere i futuri imprenditori o lavoratori autonomi in grado di attuare politiche di ridefinizione della missione e della strategia aziendale per affrontare adeguatamente le sfide legate ai nuovi mercati e all’attuale situazione economica». I posti disponibili sono sei (almeno il 20% dei quali riservati a donne) e i corsi si svolgeranno sempre ad Assoservizi, in via Monterosa 196. Ecco i requisiti minimi di accesso: occorre essere maggiorenni e avere non più di 29 anni, essere inattivi o inoccupati oppure disoccupati iscritti a un Centro per l’impiego, aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione o alla formazione professionale (oppure esserne esentati) e, per i cittadini non comunitari, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa. La domanda di partecipazione (con l’indicazione dei documenti richiesti) è su www.cosvig.ito su www.assoservizi.eu.

I requisiti verranno accertati in un colloquio individuale in occasione dell’Open day di martedì 28 maggio, quando saranno presentati i percorsi formativi e facilitate le scelte di ognuno verso il proprio obiettivo professionale, anche tramite un test di valutazione del profilo, per selezionare sei aspiranti imprenditori.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza, in caso sia stato frequentato almeno il 70% delle ore e sia stato redatto il business plan.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Grosseto di Assoservizi (telefono: 0564 468811; email: formazione@assoservizi.eu).