Monologo Invicta Grosseto, quattro reti e bel gioco al Fonteblanda

GROSSETO – Il decollo del girone D coincide con quello dell’Invicta Grosseto calcio giovani di mister Bugelli capace di firmare una quaterna, non subire reti, mettere in mostra trame succose, compattezza e fantasia. Il Fonteblanda non trova le opportune contromisure, perde sicurezze e capacità di reagire diluendosi lungo l’arco della gara fino a spegnersi. Pesanti anche le distrazioni difensive dei ragazzi di Berardini, che hanno agevolato il già più brillante avversario.



Dopo pochi minuti dall’inizio l’Invicta prende le redini della sfida. Al 9′ nasce la manovra che porta al cross rasoterra, che attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno intervenga sotto misura. Al 16′ la rete del vantaggio: lancio di Lesi, Trabalzini approfitta di un rimpallo favorevole in zona centrale e supera Fabbrini con un tocco morbido, 1-0. Santiloni al 22′ confeziona una azione veloce e pregevole scambiando con Mucci e offrendo a Chelini una palla d’oro, che il numero 11 appoggia in rete. Trama da applausi, 2-0. Il risveglio del Fonteblanda si concentra sull’ottimo tiro piazzato di Chiodo (28′) con Temperani abile a sfoderare un grande intervento per mettere in angolo. I ragazzi neroverde trovano il gol con Furi ma l’azione viene cancellata per fuorigioco.

Allocca al 36′ sfodera un bel tiro, che non passa lontano dai pali di Temperani. Al 40′ Rosini su punizione spedisce un pallone potente, che rimbalza sulla traversa e supera la linea di porta, 3-0. In pratica la gara termina qui. L’ultimo squillo del Fonteblanda al 44′ con Chiodo la cui conclusione viene neutralizzata dall’ottimo Temperani. La ripresa è un monologo biancorosso arricchito dalla rete di Briones al 14′, che fissa il finale sul 4-0.

Il Passalacqua ritorna lunedì 13 maggio con Atletico Piombino-Atletico Grosseto chiudendo il girone D e la prima tornata della fase eliminatoria.



INVICTA GROSSETO: Temperani, Giardini, Bartolomei, Pallucca, Lesi, Chigiotti, Santiloni (33′ st Veri), Mucci (7′ st Maida), Trabalzini (23′ st Barbieri), Rosini (39′ st Landi), Chelini (13′ st Briones). A disposizione: An. Massetti, Tropi, Vichi, Al. Massetti. All. Bugelli.

FONTEBLANDA: Fabbrini, Niass, Renieri, Natalini (39′ st Giacomelli), Valentini, Chiodo (16′ st Bruno), Bruni, Elkharraz (32′ st Kasa), Furi (44′ st Danesi), Berardi, Allocca. A disposizione: Palmisano, Guardascione. All. Berardini.

ARBITRO: Bonamici (assistenti Muto e Lampedusa).

MARCATORI: 16′ Trabalzini, 22′ Chelini, 40′ Rosini, 14′ st Briones.

NOTE: ammoniti Niass, Valentini, Allocca. Calci d’angolo 7-3.