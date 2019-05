Lavoro: il Comune cerca un istruttore direttivo. Ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato l’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1.

Tra i requisiti richiesti: essere pubblico dipendente, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica D, o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenenti al profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico”. Laurea in Ingegneria edile Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale, Politica del territorio, Scienze ambientali, Architettura, Ingegneria civile – Urbanistica o titoli equiparati. Occorrerà essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza.

Il bando correlato dal fac – simile della domanda di partecipazione si trova nella home page del sito istituzionale oppure nel portale trasparenza dell’Ente.

La domanda sottoscritta, corredata dal nulla osta al trasferimento, dal curriculum e della fotocopia di un documento di identità dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia entro l’8 giugno 2019, mentre il colloquio si terrà il 19 giugno 2019 alle ore 10.00

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0564927162 – 4 o tramite posta elettronica b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.