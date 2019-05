La ricetta di Bianciardi per gli imprenditori: l’idea de “L’Impresa Giusta”

CAPALBIO – Un incontro, dedicato agli imprenditori e ai professionisti di Capalbio alle opportunità per il futuro economico del territorio. Questa l’idea di “L’Impresa Giusta”, l’evento organizzato dal candidato sindaco Settimio Bianciardi e dalla lista “Adesso per Capalbio” per martedì 14 maggio alle ore 21 alla Valle del Buttero di Capalbio.

«L’appuntamento sarà inaugurato da un brindisi. Parlerà poi Sebastiano Bianca, autorevole rappresentante economico e imprenditoriale del territorio, in passato top manager nella logistica, nei trasporti aerei e nel settore finanziario e bancario, che ha portato 18 anni fa un investimento importante a Capalbio sulla produzione di vino ed olio» afferma Bianciardi.

«Bianca offrirà la sua visione sugli scenari economici e le prospettive future per Capalbio per imprenditori e professionisti. Seguiranno poi le parole di questi ultimi, che solleveranno problematiche e faranno proposte per risollevare il futuro economico della cittadina tirrenica». Infine, il candidato sindaco Settimio Bianciardi avrà l’occasione di rispondere e di presentare il suo programma per le imprese e le diverse produzioni di eccellenza del territorio.

Appuntamento a Capalbio, alla Valle del Buttero, per le ore 21 di martedì 14 maggio.