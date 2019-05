La Lega si prepara per la manifestazione a Milano e apre la sua sede

GROSSETO – “Una sede che sia un punto di ascolto per i cittadini ed un luogo di confronto per costruire una buona amministrazione”. Il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi, dopo l’inaugurazione, annuncia adesso l’apertura della sede del Carroccio di via Ferrucci 2/C a Grosseto per due volte alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 18. “In sede i cittadini troveranno i nostri iscritti – spiega Ulmi- e lì potranno avere tutte le informazioni necessarie e, magari, mettersi d’accordo per incontrare i nostri rappresentanti istituzionali”.

C’è poi anche allo studio un ulteriore progetto. “Quello di creare gruppi di specializzazione – spiega Ulmi- attraverso i nostri iscritti esperti del settore. Stiamo pensando a delle consulte, come quella per le persone diversamente abili, o quella per lo sport”. Nel frattempo la Lega prosegue anche con le attività con il gazebo sistemato per tutta la campagna elettorale all’inizio di Corso Carducci, davanti alla farmacia Billi.

“I nostri volontari – spiega Ulmi- saranno presenti il giovedì mattina e per tutta la giornata del sabato. In questo momento vengono raccolte le firme per la castrazione chimica”. Proseguono anche le prenotazioni per la manifestazione nazionale di sabato 18 maggio in piazza del Duomo a Milano con Matteo Salvini, dove giungeranno autobus di militanti e simpatizzanti provenienti da tutta Italia. Chi vorrà partecipare può prenotare un posto sui convogli che partiranno da Grosseto al costo di 10 euro. Per iscriversi si può contattare Barbara Bonari al 347-9388532. “Invito tutti a iscriversi rapidamente – conclude Ulmi- perché questo ci può consentire, se le richieste fossero molte, di avere più pullman a disposizione”.