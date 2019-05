Inps, chiuso lo sportello: «Ennesimo disservizio senza preavviso». Il sindaco scrive al direttore

MASSA MARITTIMA – «Ennesimo episodio di disservizio dello sportello Inps di Massa Marittima, che stamani è rimasto chiuso» a farlo sapere il sindaco, Marcello Giuntini che ha segnalato il disservizio anche al direttore territoriale dell’Istituto di previdenza, Carlo Gianni, in una lettera inviata in copia anche al prefetto.

«Egregio Direttore – si legge nella lettera – la presente per comunicarLe che questa mattina lo sportello INPS di Massa Marittima, presso la sede dell’Unione in piazza Dante Alighieri, è rimasto chiuso in quanto il personale dell’Inps non si è presentato. Al di là delle motivazioni di questa assenza, che ha creato un forte disagio ai tanti cittadini che hanno atteso invano e per molto tempo l’arrivo degli addetti, quello che più sconcerta è l’assoluta mancanza di attenzione verso un’intera comunità: quando non si è in grado di garantire un servizio tale inadempienza andrebbe quantomeno comunicata».

«Credo che una telefonata ai nostri uffici per avvertire gli utenti – scrive ancora Giuntini – almeno questa mattina, sarebbe stata un gesto di rispetto nei confronti di chi di solito si reca presso gli sportelli Inps non certo per una gita di piacere ma perché ha necessità importanti, spesso collegate a situazioni di difficoltà.

Alla luce di questo ennesimo episodio di disagio credo sia urgente quanto prima ridefinire il rapporto del servizio INPS con il nostro territorio, che ricordo nei confronti dell’Istituto Previdenziale ha messo a disposizione gratuitamente locali adeguati, contando in questo percorso sull’attenzione che sua S.E. il Prefetto di Grosseto Cinzia Torraco, che legge per conoscenza, ha sempre dimostrato verso questo tema».