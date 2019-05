Il Palio entra nel vivo: gli eventi in vista della prova in acqua

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Entra nel vivo Palio in Festa, la manifestazione in onore di San Guglielmo, il patrono di Castiglione della Pescaia: il primo appuntamento è alla Casa Rossa Ximenes, sabato 11, alle 17,30 (ingresso gratuito) con l’inaugurazione della mostra dei palii marinari, che durerà per tutta la settimana negli orari del museo.

Quest’anno l’Associazione Amici del Palio marinaro di Castiglione, in collaborazione con molte altre associazioni cittadine, Insieme in Rosa, la Vab, La Croce Rossa, l’Acot, il Ccn e i Ristoratori Castiglionesi, ha organizzato una serie di eventi che culmineranno con la vera festa di domenica prossima.

I cinque caporioni hanno già incontrato i ragazzi delle scuole per parlare di palio, così come la mostra dei dipinti storici è l’occasione per ripercorrere le tante gare remiere. Domenica prossima, 19 maggio, il clou: dalla mattina sul fiume Bruna le barche a remi saranno a disposizione di tutti per una prova in acqua, in compagnia dei Caporioni.

Nel pomeriggio la musica della street band Zavasta Orkestar sarà l’accompagnamento per i saluti finali, con la merenda offerta dall’associazione sempre sul fiume Bruna.