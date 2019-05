I Giovanissimi del Gavorrano in lotta per la salvezza, terza edizione di #ilcalcioèdichiloama per i 2011

BAGNO DI GAVORRANO – Continua la rimonta salvezza dei Giovanissimi regionali del Gavorrano, allenati da Patrizio Marconi, che domenica se la vedranno sul campo del Bellaria Cappuccini. Per i rossoblù si tratta di un match davvero impegnativo contro la seconda della classe, che segue a distanza di sei punti (67 contro 73) la corazzata Armando Picchi. I provinciali di Alberigo Bisceglia sono di scena invece sabato alle 15,30 sul terreno dell’Aurora Pitigliano.



Turno casalingo invece per gli Allievi regionali guidati da Walter Trentini che domenica alle 10,30 al Nicoletti di Follonica ricevono la visita del Bellaria Cappuccini, compagine che si trova attualmente al sesto posto. L’unico obiettivo per i gavorranesi, fermi a 18 punti, è quello di lasciare l’ultimo posto alla Giovanile Amiata.



Il fine settimana sarà ricchissimo di appuntamenti per i più piccoli del settore giovanile del Gavorrano Real Follonica. La manifestazione più importante è stata organizzata dalla società per domenica allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, dove andrà in scena la terza edizione del #ilcalcioèdichiloama, riservato ai Primi Calci 2011. Dodici le formazioni che si sfideranno, cinque contro cinque, su tre campi. Hanno aderito all’invito di Andrea Nicolella, resp. Logistica tornei e manifestazioni: Real Follonica Blu, Marina Calcio A, Pro Soccer Castiglione A, Marciano Robur, Us Gavorrano, Invicta Grosseto, Pro Soccer Castiglione B, Pro Sorgenti Livorno, Real Follonica Bianco, Marina Calcio B, Costa Etrusca, Giovanile Val di Cecina. Le prime gare verranno disputate alle 10 e si andrà avanti fino alle 17, ora delle premiazioni.

In campo anche i Pulcini 2008 che parteciperanno domenica al 7° trofeo Franco Cioni di Salivoli, mentre i Pulcini 2009 prenderanno parte al 2° torneo Giovani Granatini.

I Primi Calci 2010 del Real Follonica A sono stati invitati domenica a Massa Marittima, il Real Follonica B disputerà il torneo Academy Livorno. I Piccoli Amici 2012 del Real Follonica disputeranno infine il Torneo 100 in campo.