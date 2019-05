Grave un uomo: il frullino gli scappa di mano mentre lavora

ISOLA DEL GIGLIO – Si è ferito gravemente con il frullino, mentre stava lavorando nel cortile di una casa a Giglio porto. Un uomo di 63 anni, un operaio, stava lavorando quando, non è ancora chiaro perché il frullino gli è sfuggito di mano. L’uomo ha riportato una ferita molto profonda al un braccio, sino ad intaccare l’osso.

L’incidente è avvenuto questa mattina, alle 10.46, in una strada limitrofa a via del Castello. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito piuttosto serie, tanto da richiedere il trasporto, con l’elisoccorso Pegaso. All’ospedale Careggi di Firenze. L’uomo lavorava per una ditta edile. Sul posto è intervenuta anche, la Medicina del lavoro della Asl.