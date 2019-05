Giro d’Italia in arrivo, cambiano anche gli orari degli autobus: ecco cosa c’è da sapere

GROSSETO – «I servizi di trasporto urbano ed extraurbano di Tiemme subiranno delle modifiche per lo svolgimento della terza tappa del Giro d’Italia, prevista lunedì 13 maggio» a farlo sapere l’azienda di mobilità in una nota.

«Il transito della terza tappa del Giro d’Italia – illustra Tiemme – lunedì 13 maggio, seguirà il seguente itinerario stradale: Cantoniera Montebello (ore 14.30 circa), bivio Monticiano, s.p. 162 Massetana, bivio Montieri, Gabellino (ore 15.05 circa), Meleta, bv. Roccastrada, s.p. 19 di Montemassi, Madonnino, s.p. 152 vecchia Aurelia, Braccagni (ore 15.40 circa), Grosseto via Aurelia Nord (ore 16.00 circa), via Telamonio, via Giotto, s.s. 1 Aurelia fino all’uscita di Magliano in Toscana, s.p. 16 di Montiano, Montiano (ore 16.20 circa), Fonteblanda, s.p. 152 vecchia Aurelia, Albinia, s.p. 36 Giannella 8ore 16.45 circa), Santa Liberata, Orbetello dove è previsto l’arrivo alle ore 17 circa. Le strade interessate saranno chiuse al transito 2 ore prima dell’orario di passaggio dei corridori previsto sulla tabella di marcia, e saranno riaperte circa 30 minuti dopo, pertanto, le nostre corse in transito subiranno le seguenti variazioni».

Ecco le modifiche al trasporto:

Servizi urbani e suburbani di Grosseto

I percorsi delle linea urbana g1 subiranno delle modifiche nella giornata di lunedì 13 maggio. Nella fascia oraria tra le 13 e le 17 il capolinea di partenza della linea g1 nella tratta tra Aurelia Antica e Maremà sarà effettuato alla fermata di via Brigate Partigiane. Saranno momentaneamente soppresse le fermate: Canova; De Nicola; De Nicola del Sarto; Sordi; Aurelia Antica e Ippodromo.

La linea g2 effettuerà il percorso su via Giusti, dove effettuerà capolinea di arrivo e partenza a fermata G0102 “Giusti Barbanella”. Saranno momentaneamente soppresse le fermate: G0088, G0090, G0092, G0094 su viale Uranio; G0099, G0097 su via Sauro; G0106, G0104 su via Giusti. Anche per la linea g3 previste modifiche di percorso con momentanea soppressione delle fermate di via Fabio Massimo; via Giusti; via Sauro; via Preselle; via Bianciardi; via Roccastrada; via Cimabue; via Einaudi; via De Nicola e via Canova.

Modifiche di percorso interesseranno anche le linee urbane g18 (le cui corse saranno soppresse dalle 13 alle 17), g21, g7, g10, g12, g13, g15, nonché la linea suburbana 1/G. Il quadro completo delle variazioni può essere consultato sul sito web di Tiemme, nella sezione news/Grosseto.

Servizi Area Orbetello – Monte Argentario

In particolare nell’area di Orbetello e Monte Argentario le modifiche ai servizi urbani di Orbetello interesseranno le linee urbane 1 e 2 di Orbetello, con variazioni di percorso dalle ore 15 di domenica 12 maggio alle 12 di martedì 14 maggio. Nella fascia oraria tra le 14 e le 18 di lunedì 13 maggio le linee urbane 1 e 2 di Orbetello verranno temporaneamente sospese e saranno attivate due Navette in partenza dalla Stazione Fs di Orbetello con il seguente itinerario: Orbetello Fs, piazza Cortesini, via Gioberti, via Mura di Levante, Orbetello Fs. Le navette seguiranno i seguenti orari: 14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.00 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18.00.

Variazioni anche per i servizi extraurbani da e verso i comuni dell’area dell’Argentario, in direzione Grosseto.

Modifiche ai servizi extraurbani anche per l’area di Montieri-Massa Marittima-Follonica-Gavorrano-Roccastrada: il quadro completo delle corse interessate e le relative modifiche può essere consultato online sul sito www.tiemmespa.it, nella sezione news/Grosseto.

Per informazioni, dettagli sugli orari e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it o rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l’800-922.984 da telefono fisso o l’199-168.182 da cellulare.