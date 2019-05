Follonica nel cuore si presenta ai cittadini: «Progettiamo insieme la città». Tutti gli appuntamenti

FOLLONICA – «I candidati di Follonica nel Cuore Pierluigi Versari Sindaco, saranno presenti in diversi punti della città, per la distribuzione e la presentazione del programma elettorale del movimento» a renderlo noto una nota del comitato elettorale.

Il calendario

Mercato del Venerdì giorno:

17 dalle 9 alle 13

Quartiere Cassarello/Salciaina (via Cassarello angolo via Etruria) nei giorni:

Sabato 11 maggio

Domenica 12 maggio

dalle 10 alle 19

Quartiere Senzuno/Salciaina (via della Repubblica) nei giorni:

Sabato 11 maggio

Domenica 12 maggio

dalle 10 alle 19

«Vi aspettiamo numerosi per ascoltare le vostre richieste e farci conoscere meglio – conclude la nota – e lunedì 13 maggio presenteremo il nostro candidato sindaco il dottor Pierluigi Versari, insieme ai nostri 14 candidati.

Vi aspettiamo numerosi al Piccolo Mondo dalle ore 18.30 per esporvi il nostro programma, ascoltare le vostre domande e i vostri suggerimenti. Un’occasione per presentarci ma soprattutto per conoscervi meglio e progettare insieme la città che sogniamo».