Follonica Basket ancora sconfitto nella lotta per la salvezza, successo per i Pulcini

FOLLONICA – Grandi impegni ma anche sconfitte che hanno lasciato l’amaro in bocca all’ASD Follonica Basket. La prima sconfitta è stata quella dell’Under 18 contro l’Argentario per 59-66 dopo una partita giocata di buon livello che ha i visto i ragazzi di Vichi e Pietrafesa che ha avuto un passaggio a vuoto nel terzo quarto che è stato quello che ha creato il gap tra le due squadre che ha poi costretto a rincorrere negli ultimi 10’ gli ospiti che con alcune triple sono riusciti a mantenere a distanza il Follonica che con questa sconfitta devono lasciare ogni speranza di approdo alle F6 di Coppa Toscana alla quale approderà quasi sicuramente l’Argentario. Follonica: Babboni, Bagnoli, Bianchi, Petri, Rocchiccioli, Contrino, Ranieri, Vichi, Presenti. All. Vichi, Vice Pietrafesa. Le prossime due gare con Massa e Porcari dovranno chiudere positivamente la stagione. Prossimo turno Follonica-Massa 11-5-2019 ore 20.30 Palagolfo.



Lunedì è stata la Promozione a tornare sconfitta 68-66 dal Jolly in gara 2 della seconda serie di spareggio salvezza che adesso si chiuderà con gara 3 lunedì 13 maggio alle ore 21.00 che decreterà la salvezza o la retrocessione in Prima Divisione. La gara di Livorno è stata costantemente in equilibrio ed è stata decisa da piccoli episodi al termine di una buona prestazione dei ragazzi di Vichi che hanno comunque la possibilità di riscattarsi in gara 3.

Follonica: Scorza (C), Conedera, Rocchiccioli, Bianchi, Fedi, Antoniotti, Moutawakkil, Francardi, Cerbai, Maestrini, De Stefano, Anastasi All. Vichi.



Gli Esordienti nelle due ultime due gare ha subito due dure sconfitte la prima a Siena domenica 5 maggio alle ore 11 contro la Virtus per 100-24 dove il divario è stato nettissimo sin dall’inizio e la seconda a Follonica mercoledì 8 maggio alle ore 18.45 contro la Colligiana per 53-16. Queste due sconfitte hanno evidenziato la differenza di livello rispetto ad alcune realtà più consolidate da parte dei ragazzi follonichesi. Questo deve essere di stimolo al miglioramento per il gruppo.

Questi i ragazzi impegnati nelle due gare Follonica: Ciaffarafà, Ruffinato, Spadini, Cenerini F, Battaglini, Anselmi, Bernardi, Mezzani, Martini, Cenerini. All. Mostardi Ass. Bernardi.

Ultima gara di questa complicata seconda fase sarà a Porto Santo Stefano contro l’Argentario in data ancora da definire.

Le parti liete per la società del Golfo sono arrivate dalla parte organizzativa con il concentramento del 5 maggio dei Paperini e Pulcini che assieme a Donoratico, Venturina, Piombino, Biancorossa Grosseto e Argentario hanno dato vita ad una bellissima mattinata di sport con circa 200 persone sugli spalti del Palagolfo a sostenere i/le minicestisti/e. Bambini e bambine che per quasi tre ore si sono confrontati in veloci mini partite e giochi di abilità. Il 19 maggio si ripeterà in forma ancora più grande con la Festa Provinciale del Minibasket che coinvolgerà anche la categoria Aquilotti delle società di Follonica, Grosseto, Gavorrano, Arcidosso, Orbetello e Porto Santo Stefano.

Nei giorni di sabato 4 e domenica 5 maggio al Palagolfo si sono svolte le F4 di Coppa Toscana Under 16 Femminile con Nico Basket di Massa e Cozzile, Costone Siena, Basket Femminile Prato e Piombino. Le 2 semifinali hanno visto la vittoria del Costone su Massa e Cozzile e di Piombino con Prato per 50-37. La finale del terzo posto ha visto uscire vincente Nico su Prato per 50-46 mentre il clou della finale del primo posto ha visto le bimbe di Piombino (formazione composta da 2 ragazze di Portoferraio 5 di Piombino e 5 di Follonica) spuntarla al termine di una partita tirata ed entusiasmante per 49-38 sulle senesi del Costone. Grande felicità per le “Corsare del Golfo” e i loro tantissimi sostenitori sugli spalti con la premiazione avvenuta da parte della Presidente del Follonica Basket Grazia Cravotto particolarmente felice assieme a tutta la società azzurra per l’ottimo funzionamento della macchina organizzativa e del contributo fondamentale dato a questa vittoria dalle 5 ragazze follonichesi alla vittoria in Coppa Toscana (Meri ed Emma Bertaccini, Francesca Chiti, Cloe Latini e Sabrina Malia).