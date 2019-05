Escursione alla scoperta di Cinigiano: itinerario i 14 chilometri

CINIGIANO – Domenica 12 maggio la lega trekking della Uisp di Grosseto ha in programma una collaborazione con la pro loco di Cinigiano per un’escursione di circa 14 chilometri. Nella zona intorno al paese, con sosta per degustazione presso un agriturismo e pranzo al rientro in paese nei locali della pro loco.

Appuntamento alle ore 8,30 a Cinigiano presso la sede della pro-Loco Palazzo Bruchi.

Quota di 15 euro (comprensiva di tutto). Informazioni e prenotazioni al numero 0564994187.