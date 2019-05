Di Giacinto continua il tour nei quartieri: tocca a Cassarello e Salciaina

FOLLONICA – Il gazebo della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura di Massimo Di Giacinto a sindaco di Follonica prosegue il giro tra i quartieri cittadini.

“Un giro fatto di ascolto e di confronto con tutti i follonichesi, per costruire un programma di governo davvero partecipato – afferma Di Giacinto – Il prossimo appuntamento, l’ottavo della serie, è fissato per sabato 11 maggio a partire dalle ore 11 in largo Falcone e Borsellino, e sarà dedicato a chi vive e lavora a Cassarello e Salciaina. Due quartieri confinanti ma molto diversi tra loro, seppur con alcuni problemi ed esigenze comuni: il primo è una piccola comunità viva tutti i mesi dell’anno, il secondo è abitato perlopiù nei mesi estivi”.

“Entrambi scontano i miasmi che si sprigionano nell’aria, problema irrisolto da anni, e la vicinanza con l’area industriale del Casone – aggiunge il candidato sindaco – Per Salciaina, poi, c’è il cronico problema degli allagamenti che attende da troppo tempo una soluzione.

Siamo pronti ad ascoltare proposte, richieste, idee. Perché il tour tra i quartieri del nostro gazebo ci ha confermato proprio il grande bisogno che i follonichesi hanno di essere ascoltati. E la partecipazione è e sarà uno dei cardini dell’azione della mia nuova amministrazione comunale”.