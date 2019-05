La foto del giorno: il fenicottero in bicicletta accoglie il Giro d’Italia

ORBETELLO – Associazione Carnevaletto e Centro commerciale naturale hanno ideato un benvenuto speciale e molto “orbetellano” per gli atleti e gli spettatori del Giro d’Italia che si fermerà in laguna tra il 13 e il maggio: in questa immagine è ritratto infatti il fenicottero rosa in bicicletta, scultura realizzata materialmente dai maestri carristi del Carnevaletto da 3 Soldi e allestita in piazza del Popolo, con il patrocinio del Comune di Orbetello.