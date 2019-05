Baby Gea in campo: tutti gli impegni del fine settimana

GROSSETO – Giocheranno in trasferta, in questo fine settimana, le formazioni giovanili della Gea Basketball.

La Maregiglio Under 18, capoclassifica del girone F di Coppa Toscana con 4 vittorie e nessuna sconfitta, è di scena sabato alle 19,30 sul parquet del Bellaria Cappuccini, formazione ancora a secco di successi in questa seconda fase della stagione. Il quintetto di Pablo Crudeli è dunque il favorito dell’incontro.

Ultimo turno del campionato silver per la Simply Market under 14, impegnata sabato alle 17,30 sul campo del Pistoia Junior Basket. Le ragazzine di Luca Faragli hanno già in tasca il biglietto per la Final Four del 1-2 giugno e quindi l’unico obiettivo potrebbe essere quello di agganciare il Piombino al terzo posto, che ospita però Pontedera.

Penultimo impegno stagionale per il Camping Il Sole under 14 maschile nella seconda fase: i ragazzi di Elena Furi fanno visita domenica mattina alle 9,30 al Basket Cecina, formazione che occupa la prima posizione con 7 vittorie e due sconfitte.