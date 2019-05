Ventuno studenti del Fossombroni al corso per educatori di baseball e softball

GROSSETO – Al Fossombroni si insegna a giocare a baseball. Si è infatti svolto il corso per il conseguimento del titolo di educatore sportivo baseball e softball, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze a indirizzo sportivo. Il corso, che ha visto la partecipazione di 21 iscritti, è stato attivato grazie alle sinergie messe in atto dal Comitato regionale della Federazione italiana baseball softball, con la dirigente scolastica dell’istituto Francesca Dini e la collaborazione dell’insegnante Amedeo Gabbrielli.

A tenere lezione è stato il formatore del Comitato nazionale tecnici della Fibs Marcello Manuli e ha visto alternarsi l’approfondimento di temi tecnico-motori in aula, con le esercitazioni in palestra e all’aperto. Sono in programma collaborazioni con le società della provincia di Grosseto che svolgono attività di baseball e softball al fine di proseguire il percorso dei neo educatori sportivi direttamente sui campi di gioco, concedendo così opportunità concrete di approfondimento e completamento dell’offerta formativa per gli studenti.