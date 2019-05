Un mese per una raccomandata. La rabbia di una cittadina: «Una cosa indecente»

SANTA FIORA – Ci ha messo un mese per arrivare. Forse la raccomandata più lenta della storia. Neppure ai tempi delle diligenze, dalla Puglia, ci avrebbe messo tanto. La lettera è stata spedita dall’ufficio postale di Fasano, in Puglia, il 10 aprile scorso ed è arrivata due giorni fa.

«Non si sa quando sia arrivata al mio indirizzo di Santa Fiora, visto che i timbri postali non si usano più – racconta Adriana Giglioli, una lettrice – sta di fatto che nel frattempo io ero dovuta, a mia volta, venire in Puglia, a Ostuni, dove dovrò restare per tre mesi. Per questo ho attivato il servizio “Seguimi”. Ebbene la lettera è arrivata il 7 maggio, due giorni fa. Peccato che fosse una cosa estremamente importante, che sarebbe dovuta arrivare entro il 5 maggio. Un mese per una raccomandata, e non costa neppure poco».

La signora Adriana è indignata «Io e mio marito abitiamo alle Bagnore dal 2008, e non è la prima volta che ci scontriamo col servizio postale. Già i portalettere consegnano la corrispondenza a giorni alterni, ma poi ogni volta che c’è un problema devo attaccarmi al telefono e fare un reclamo al responsabile di zona, per vedere sbloccata la situazione».

«A volte si dice dei ritardi del sud, e invece qui in Puglia ho trovato una presenza immediata e veloce che manca totalmente per la zona dell’Amiata» conclude.