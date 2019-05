Un candidato declina l’invito, salta il dibattito tra gli aspiranti sindaco

CAPALBIO – Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere comunica l’impossibilità a proseguire nell’organizzazione del dibattito pubblico fra i candidati sindaco al Comune di Capalbio, per la mancata adesione di tutti i candidati. Il festival, che nei giorni scorsi si era reso disponibile ad organizzare un incontro fra i candidati sindaco al Comune di Capalbio, aveva messo a disposizione “la propria esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e incontri aperti al pubblico, rispondendo all’appello che si era diffuso presso la cittadinanza del comune maremmano”.

“Il dibattito sarebbe stato organizzato in un luogo e in una data concordati con i tre candidati sindaco – fa sapere il Capalbio Libri – con regole condivise ed imparziali, e sarebbe stato moderato da una conduttore accettato da tutti e tre i candidati. Il confronto si sarebbe potuto realizzare soltanto con l’adesione e la partecipazione personale di tutti e tre i candidati sindaco. Considerate l’avvicinarsi della fine della campagna elettorale e le strettissime tempistiche a disposizione per l’organizzazione di un dibattito pubblico di qualità, Capalbio Libri ha invitato i candidati sindaco Settimio Bianciardi (Adesso per Capalbio), Marco Donati (Vivere Capalbio) e Valerio Lanzillo (La nostra Capalbio) a partecipare tramite dei loro rappresentanti ad una riunione organizzativa per condividere luogo, data, regole e modalità organizzative del dibattito pubblico”.

“Alla riunione – si legge ancora nella nota – che si è tenuta nella giornata di ieri mercoledì 8 maggio, insieme agli organizzatori hanno preso parte i rappresentanti delle liste Adesso per Capalbio e Vivere Capalbio, mentre la lista La nostra Capalbio ha declinato l’invito a partecipare all’incontro organizzativo. I partecipanti alla riunione di ieri hanno sviluppato un programma di massima del dibattito che è stato inviato alla lista La nostra Capalbio in modo che potesse prenderne visione ed eventualmente decidere di partecipare, nonostante la sua assenza all’incontro organizzativo”.

“Nel corso della riunione – concludono gli organizzatori – è arrivata la conferma della partecipazione al dibattito da parte dei candidati sindaco Settimio Bianciardi e Marco Donati, mentre non è arrivata quella di Valerio Lanzillo che successivamente ha declinato definitivamente l’invito a partecipare al dibattito pubblico”.