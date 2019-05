Tutto pronto per la Supercoppa di Eccellenza: in avanti Boccardi e Villani

GROSSETO – Tutto pronto per l’ultimo obiettivo della stagione, almeno sul campo. Oggi pomeriggio alle 18 il Grifone se la vedrà in gara unica con il Grassina, allo stadio Bozzi di Firenze, per la Supercoppa di Eccellenza. Di fronte le due vincitrici dei rispettivi gironi A e B di Eccellenza, che si confronteranno in due tempi da 45 minuti l’uno con eventuali calci di rigore se la partita dovesse rimanere in parità.

Mister Magrini ha già le idee chiare su chi mandare in campo, anche per via di diversi infortuni tra i quali Vanni e Pierangioli. Davanti a Nunziatini si schiererà la difesa titolare, con il dubbio Del Nero terzino destro. A centrocampo i maggiori ballottaggi, con Zagaglioni e Fratini che si giocheranno un posto davanti alla difesa e Raito e Luci per il quarto di centrocampo. Se dovesse spuntarla Luci la sua posizione sarebbe chiaramente di trequartista, con Camilli e Cretella mezze ali. Se invece il mister dovesse scegliere Raito a fare da trequartista toccherebbe a Camilli. In avanti scelta obbligata con Boccardi e il giovanissimo Villani, match winner contro il Fucecchio.

Un obiettivo, quello della Supercoppa di Eccellenza, al quale la società unionista tiene molto. Lo straordinario cammino dei biancorossi potrebbe quindi arricchirsi di un’ulteriore vittoria anche se l’attenzione è già all’incontro di domani con il Comune, per fare il punto sul futuro. Tutto questo aspettando ormai l’ufficializzazione dell’accordo con il nuovo sponsor Becagli.