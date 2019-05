GROSSETO – Si tratta del terzo incidente in poche ore in provincia di Grosseto, anzi del quarto se si considera che sulla senese gli incidenti sono in realtà due sebbene ravvicinati.

L’ultimo in ordine di tempo, fortunatamente meno grave, è avvenuto sull’Aurelia, all’uscita Enaoli. L’auto, forse a causa del maltempo, e della strada resa scivolosa dalla pioggia, è uscita di strada, ha divelto il cartello stradale ed è finita nel campo. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 32 anni.