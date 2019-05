Terranova stracciata, gli Under 15 della Pallacanestro Grosseto alle Final Four

TERRANOVA – Successo esterno sul Terranova e qualificazione alle Final Four con tre giornate di anticipo per gli Under 15 Silver della Pallacanestro Grosseto, in corsa per il titolo regionale dopo un netto 56-86 (parziali 18-25; 13-26; 16-16; 9-19).

Il quintetto grossetano si conferma in grande forma nonostante i quattro infortunati, ma meritatamente è arrivata l’ennesima vittoria di questa stagione. Soddisfatto coach Di Patria per il percorso fin qui fatto dai suoi ragazzi, pronto insieme a Germano Conti (allenatore prima squadra e responsabile tecnico U15 e U16) a portare i ragazzi nella migliore condizione possibile per giocarsi il titolo di categoria.



Questo il roster: Caneschi 14; Madeddu ; Amato; Guazzarotti 10; Stringara 13; Piermarini 23; Granaro 6 ; Laudari 4; Martellini 6; Bardhi 8; Gullà 2. Allenatore: Andrea Di Patria.

Nelle prossime due trasferte che chiuderanno il girone di qualificazione, obbligo di continuità per i maremmani che dovranno evitare cali di concentrazione per essere pronti nel week end dell’8 e 9 giugno.

Questi i ragazzi dell’unser 15 della Pallacanestro Grosseto qualificati per le Final Four valide per il titolo regionale Silver: 0 Orlando Caneschi, 1 Alessio Cornacchini, 4 Giulio Madeddu, 7 Giuliano Amato, 8 Tommaso Guazzarotti, 10 Tommaso Pizzocolo, 11 Filippo Panella, 12 Sean Stringara 13 Alessio Piermarini, 21 Michele Granaro, 23 Alessio Laudari, 28 Filippo Martellini, 69 Victor Trenti, 70 Harti Bardhi e 88 Tommaso Gullà.