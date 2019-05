Si dimette il presidente del centro commerciale naturale: era stato eletto a febbraio

ORBETELLO – Dopo due mesi e mezzo circa, Maurizio Andreuccetti, presidente del centro commerciale naturale di Orbetello, presenta le dimissioni. Andreuccetti era stato eletto a febbraio, alla scadenza del secondo mandato da presidente di Matteo Valeri.

«Per motivi personali e di salute, do a malincuore la notizia delle mie dimissioni formali come Presidente del Ccn di Orbetello – ha annunciato Andreuccetti sui social – questo 2019 è nato per me sotto una cattiva stella, e ne avrò ancora a lungo. Sono quindi costretto, mio malgrado, a impiegare le mie energie per risolvere quanto mi sta al momento accadendo. Il Ccn andrà chiaramente e con entusiasmo avanti grazie al suo direttivo, con lo stesso impegno e volontà di creare qualcosa di bello, costruttivo e fondamentale per il centro commerciale naturale di Orbetello. Certo della vostra comprensione, auspicando tutto il meglio al mio Direttivo, abbraccio e saluto tutti».

Raggiunto telefonicamente, Andreuccetti conferma la natura personale delle dimissioni: «Assolutamente – spiega – i motivi sono strettamente personali, non mi sento bene, devo dedicarmi del tempo per rimettermi e devo lavorare in vista dell’estate: ho un negozio che mando avanti da solo e devo rinunciare agli altri impegni. Il lavoro del Ccn lagunare, comunque, è ben avviato, il programma delle attività è ricco e le persone che compongono il direttivo sono molto in gamba, lo sapranno portare avanti benissimo».

Una decisione sofferta, quindi, ma necessaria secondo il presidente uscente che, adesso, lascia la direzione dei commercianti orbetellani associati al Ccn alla vicepresidentessa Beatrice Gradassa, titolare di un negozio di abbigliamento in centro. Sul futuro del Ccn, che in questo momento è al lavoro per accogliere al meglio il Giro d’Italia, Gradassa non si sbilancia.

«Domani – annuncia Gradassa – si riunirà il direttivo e solo allora sarò in grado di dare delle indicazioni più precise su come intenderemo procedere com Ccn».