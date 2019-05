Ramo cade su un’auto parcheggiata: strada chiusa a Grosseto. Vigili del fuoco a lavoro

GROSSETO – Aggiornamento ore 12.19: Il ramo pericolante è caduto su un’auto parcheggiata nella via.

News ore 12.02: A Grosseto è momentaneamente chiusa una strada. I Vigli del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere un ramo pericolante in via Unione Sovietica per mettere in sicurezza la zona. Gli uomini del comando hanno chiuso la strada per concludere l’intervento senza rischi e pericoli per gli automobilisti e i passanti. L’intervento dovrebbe essere di breve durata.