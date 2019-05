Premio Città di Orbetello, l’Argentario supera il Braccagni nella serata d’esordio

ORBETELLO – Successo per 1-0 dell’Argentario sul Braccagni nella serata d’esordio della prima edizione del premio Città di Orbetello. Nella prima frazione le formazioni si annullano a vicenda con i portieri infastiditi solamente dal vento. La ripresa appare più dinamica con il Braccagni in avanti dove conquista una punizione che Andrea Cappelli manda sulla barriera. La reazione dell’Argentario culmina con la conclusione sbagliata di Cerulli sotto porta. Nascono numerosi rovesciamenti di fronte ben controllati dai rispettivi portieri. Al 38′ Alocci non sfrutta a dovere un pallone vacante in area, ribaltamento di azione e Cerulli cade in area. Per l’arbitro si tratta di rigore, che lo stesso Cerulli prima trasforma e poi si fa male durante l’esultanza. Si ritorna in campo domani venerdì 10 maggio con Albinia-Atletico Grosseto, girone B.

ARGENTARIO: Moriani, Costanzo, Figara, Cerulli (39′ st Scotto), Angeli, Capitani (22′ st S. Picchianti), Bendo (26′ st Alocci), Lunghi, Giovani, Sabatini, Greco (18′ st M. Picchianti). A disposizione: Di Somma, Landini, Gherardelli, Terramoccia. All. Castriconi.

BRACCAGNI: Cusi, Zenobi, Criscuolo (40′ st Fini), Balestri, Marzocchi, Cilvanni (26′ st Fiacchi), A. Cappelli, Mucci (39′ st Perini), Stoppini (14′ st Ceribelli), Temperani, R. Cappelli. A disposizione: Callai, Fiacchi, Bolognini. All. Frati.

ARBITRO: Cagnani.

RETE: 39′ st (rig.) Cerulli.

NOTE: serata con vento forte. Ammoniti Angeli, Cappelli, Cilvanni.